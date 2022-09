Allegri: «A che punto è la Juve? Provate a togliere 3 big alle altre squadre...»

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Salernitana. Le sue parole

A CHE PUNTO È LA JUVE – «So che c’è grande voglia di lavorare, di tornare a vincere anche se non è facile. Ci mancano dei giocatori dall’inizio, giocatori importanti perché anche come numero saremmo di più. In questo momento nelle difficoltà numeriche bisogna arrivare a novembre nella miglior condizione di classifica possibile».

ELKANN VUOLE LO SCUDETTO – «L’ottimismo dell’ingegnere ce l’ho anch’io. Se togliamo l’equivalente di Pogba, Di Maria e Chiesa alle altre squadre? Noi dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo sapendo che le prospettive sono rosee».