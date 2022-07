Allavena (match analyst): «Per Sarri il drone è fondamentale. Sulla squadra...»

Enrico Allavena, match analyst della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la seduta d’allenamento pomeridiana

Enrico Allavena, match analyst, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, dopo la seduta d’allenamento pomeridiana.

OTTAVO RITIRO – «Questo è il mio ottavo ritiro ormai sono parte integrante di tutti (ride ndr)».

PIOLI INZAGHI SARRI – «Il giudizio non si può dare, mi sono trovato bene con tutti. In questi 8 anni sono cambiate le tecnologie e quello che riguarda la match analysis. Con Pioli avevamo un tipo di approccio diverso: mi dava direttive specifiche e io cercavo di aiutarlo. Ma ero da solo. Con Inzaghi ho avuto la fortuna di lavorare con persone molto competenti e si faceva un lavoro di equipé monitorando tutto. Con Sarri il lavoro è diventato ancora più capillare, lo staff mi dà una mano in tutto e per tutto con la video-analisi. Siamo un bel gruppo amalgamato con compiti definitivi. Siamo partiti da una base importante e speciale quest’anno».

SOFTWARE – «Non è altro che un altro sviluppo di tecnologie che usavamo prima. Ce lo hanno proposto e abbiamo visto che creava una coesione su tutti i gruppi squadra (dal recupero infortuni, dai test atletici ecc…). Prima ognuno li inseriva sul proprio server, mentre questo li fa confluire in un unico».

SARRI – «Vorrebbe fare più campo e meno video ma è penalizzato che si gioca ogni 3giorni. Il video lo tiene in grandissima considerazione così come lo staff, sono molto attenti alla video analisi. I giocatori nell’ultimo anno hanno fatto una virata sull’acquisizione di più informazioni video rispetto agli altri anni».

ANNATA SPECIALE – «Ci sarà molto studio video-analitico e sul campo il mister farà quello che riterrà opportuno. Siamo un po’ più avvantaggiati».

DRONE – «Da quando è arrivato il mister è diventato il mio compagno di viaggio. Qualsiasi allenamento o partita venga fatto vuole che venga ripreso dal drone, è abituato così da tantissimi anni e ricerca le cose che gli interessano. Per lui è fondamentale».

PALLE INATTIVE A SFAVORE – «È un alleato fondamentale il drone in questo caso, a seconda dell’angolazione a cui dai la ripresa ti aiuta tantissimo e riesce a cogliere il piccolo particolare nel posizionamento e riesce a intervenire su quello».

TANTE PARTITE RAVVICINATE – «Noi abbiamo i lavori che sono pronti da più tempo, ci dobbiamo organizzare con il planning per avere tutto il materiale pronto quando si gioca ogni 3 giorni ma finché non si gioca una partita non si sovrappongono mai le sfide».

ANALISI – «Quanto ci mettiamo a preparare un’analisi sugli avversari? Non lo posso dire perché scoraggerei i nuovi match analyst».

STAGIONE ATTUALE – «L’anno scorso abbiamo avuto una grande soddisfazione, è stato un anno a zero e io mi sono messo d’impegno per amalgamarmi. I giocatori hanno fatto uno sforzo enorme visto che arrivavano da un calcio completamente diverso. Sono stati degli eroi e il quinto posto è stato il risultato di tutte queste componenti. Quest’anno ho delle buone sensazioni, il gruppo si è unito subito ai nuovi».