Pedullà: «Inter su Milinkovic ma Lotito...»

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Milinkovic-Savic: Inter interessata ma Lotito non molla

Intervenuto a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato così di Milinkovic-Savic, centro nevralgico del calciomercato Lazio:

«Milinkovic e Frattesi sono i giocatori che interessano maggiormente all’Inter. In questo momento in pole Frattesi, non perché il Sergente non piaccia ma perché con Lotito le trattative iniziano oggi e non si sa quando finiscono. Per Frattesi c’è da battere la concorrenza, sullo sfondo rimane anche un possibile scambio Kessié-Brozovic».