Pedullà: «Mancini ha troppo ego, con Zaccagni...»

Alfredo Pedullà ha rincarato la dose contro Roberto Mancini per la gestione del caso Zaccagni: le sue dichiarazioni

Ospite a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato così della gestione di Roberto Mancini del caso Zaccagni, esterno della Lazio, in Nazionale:

«In futuro potremmo convocare altri oriundi. Leggendo queste dichiarazioni di Mancini dopo la prestazione con Malta certi discorsi sono fuori luogo. Non voglio tornare su Retegui, ma vorrei che prima di convocare altri oriundi lui si rendesse conto del materiale che c’è dentro e della valorizzazione del prodotto interno loro calcisticamente parlando come Tonali e come Zaccagni. I difensori centrali che hanno sempre giocato a quattro non giochino a tre e viceversa. Sembra una sfida, a me queste cose non piacciono molto, sarà un mio limite. In futuro potrei convocare altri oriundi è come se avesse battezzato il nostro movimento come assolutamente inadeguato. Siamo una banda di incapaci, quando lui non riesce purtroppo, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, a valutare la meritocrazia del campionato. Anche perché è la stessa cosa di Zaccagni che dal mio punto di vista quando una cosa appartiene a maggio/giugno dell’anno scorso, sono trascorsi 6 o 7 mesi e vedendo certi precedenti anche con Balotelli, ma secondo me queste cose le devi chiarire per tempo dopo cinque minuti. Non puoi tenere il broncio sette mesi dopo. E invece convochiamo altri oriundi come se il campionato non avesse espresso qualcosa di diverso che lui ha dimenticato. Preferire Emerson Palmieri a Udogie fa capire tante cose. Il Super-Ego di Mancini prevale su tutto il resto. C’è lui e il resto del gruppo».