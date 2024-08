Alexsander Lazio: possibile RINFORZO a centrocampo, i DETTAGLI

Alexsander Lazio, possibile rinforzo per il centrocampo biancoceleste: ecco quanto la Fluminense valuta il mediano classe 2004

La Lazio cerca di rinforzare la rosa con altri innesti. La dirigenza capitolina sta valutando alcuni profili per il ruolo di regista di centrocampo. Come riporta il Corriere dello Sport, uno dei nomi in questione è Alexsander del Fluminense, classe 2004.

Regista e mediano i brasiliani lo valutano 10 milioni ed è considerato molto duttile, potendo anche giocare come esterno sinistro in difesa. Ha rinnovato con la Flu fino al 2026 e in bacheca vanta una Copa Libertadores e una Coppa del Sud America Under 20