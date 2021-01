Alex Sandro guarito dal Covid-19: il comunicato della Juve

Alex Sandro è guarito dal Covid-19. Il comunicato della Juve che rivela le condizioni del terzino bianconero

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha rivelato che anche Alex Sandro è guarito dal Coronavirus. Ecco le condizioni del terzino brasiliano.

«Alex Sandro ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per Covid-19* con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC».