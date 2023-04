Alex Sandro smascherato dal CorSport: «Scenata da Gialappa’s». Il quotidiano evidenzia il tuffo del brasiliano

Il Corriere dello Sport questa mattina valuta così la prova di Alex Sandro, evidenziandone in tuffo in occasione del gol di Milinkovic in Lazio-Juve.

‘Scenata da Gialappa’s sul gol di Milinkovic, il tuff o è comico, non evita il gol della Lazio. Becca un giallo (tattico) schienando Cataldi in ripartenza. Felipe gli crossa in faccia, è l’azione che produce il raddoppio della Lazio‘.