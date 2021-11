Tacchinardi: «Era assurdo che Luis Alberto non giocasse, su Cataldi...»

Alessio Tacchinardi trova finalmente logica la scelta di Sarri di schierare Luis Alberto nelle ultime gare. Bene Cataldi in Nazionale

Alessio Tacchinardi, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sulla scelta di Maurizio Sarri di schierare finalmente dall’inizio Luis Alberto nelle ultime uscite:

«Era assurdo comunque che in questa squadra non giocasse Luis Alberto. Le partite te le fanno vincere i giocatori di qualità. Perdere uno come lui è una follia, non so se alla fine si sono venuti incontro. Cataldi? Bene la sua convocazione».