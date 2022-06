Tacchinardi: «Mertens alla Lazio? Lo vedrei bene alla Lazio»

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, ha parlato della possibilità Mertens per la Lazio: le sue parole

Alessio Tacchinardi è intervenuto a TMW Radio parlando del possibile arrivo di Mertens alla Lazio:

«Lo vedrei bene in tutte le squadre. E’ un giocatore importante. La Lazio deve intervenire in diversi reparti, davanti non mi convince. Non ha mai dato la sensazione di una squadra forte che ti può far male in ogni momento. Felipe Anderson non mi ha entusiasmato come continuità e gol. Lì la Lazio deve mettere dentro qualcosa, come in difesa. Sarri è un tecnico che vuole i suoi giocatori, la società vuole prenderne anche altri magari non funzionali ma che poi possono essere rivenduti. Devono mettersi d’accordo».