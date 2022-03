Tacchinardi: «Sarri è un allenatore da settimana, Derby decisivo»

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha parlato di Maurizio Sarri e del Derby tra Roma e Lazio: le sue dichiarazioni

Alessio Tacchinardi ha parlato di Sarri e del Derby intervenendo a TMW Radio. Le sue parole:

«Il derby può svoltare la stagione di una delle due. Per me le due stagioni degli allenatori per ora sono due stagioni sufficienti e con la vittoria magari del derby e un’inerzia finale diversa della stagione il percorso può avere una svolta. Per quanto riguarda Sarri io l’ho visto lavorare e secondo me è un allenatore ‘da settimana’, solo così può insegnare bene il suo credo».