Romagnoli alla UEFA: «Vogliamo andare avanti in Europa. Col Feyenoord contenti di una cosa»

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Feyenoord in Champions League: le dichiarazioni

Ai microfoni della UEFA, Alessio Romagnoli ha parlato così dopo Lazio-Feyenoord:

«Siamo felici perché siamo riusciti a concedere solamente poche occasioni da gol a una squadra che di solito segna molto. Abbiamo messo in campo tantissima intensità. Ora sarà decisivo vincere contro il Celtic per passare il turno nel prossimo turno casalingo. Dobbiamo assolutamente vincere: vogliamo andare avanti in Europa».