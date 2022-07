Nesta: «La Lazio deve puntare in alto. Dybala? Non sono ipocrita»

Alessandro Nesta, leggenda della Lazio, ha parlato della prossima stagione dei biancocelesti e dell’arrivo di Dybala alla Roma

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Nesta ha parlato così della Lazio di Sarri:

«L’anno scorso ha sofferto il cambio di modulo. Con le idee di Sarri tanti sono diventati non funzionali. Ora stanno sistemando le cose. Hanno mantenuto i big e messo qualche pezzetto, anche loro devono puntare più in alto del passato. Dybala farà la differenza alla Roma Speriamo di no…Beh, io sono lazialissimo e non ipocrita… Di certo la Roma dopo un acquisto così importante deve alzare l’asticella e ambire a un posto in Champions».