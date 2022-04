Matri: «Inutile che Immobile lasci l’Italia tanto le critiche ci saranno sempre»

Alessandro Matri, ex attaccante della Lazio, ha commentato la possibilità che Ciro Immobile lasci l’Italia: le sue parole

Intervenuto a DAZN nel pre-partita di Lazio-Sassuolo, Alessandro Matri ha parlato così di Immobile:

«Zaccagni ha dimostrato di entrare negli schemi di Sarri, fa sentire la sua presenza con gol e assist, è entrato bene nel cuore dei tifosi e anche in Nazionale è nel mirino del ct. Se devo scegliere oggi chi schierare contro la Macedonia, scelgo Immobile, non si può criticare uno come lui. Io non lascerei mai la Nazionale, tanto le critiche ci saranno sempre».