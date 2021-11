Matri: «Immobile provocato prima del rigore? Ecco cosa avrei fatto io»

Alessandro Matri, opinionista per DAZN, ha parlato dell’episodio che ha visto protagonista Ciro Immobile: le sue parole

Alessandro Matri ha commentato con queste parole ai microfoni di DAZN l’episodio che ha visto protagonista Immobile durante il primo rigore realizzato dal bomber contro la Lokomotiv Mosca:

«Curioso come un portiere così giovane provochi un attaccante così d’esperienza come Immobile. Se capitava a me? Raramente mi presentavo dal dischetto e io non guardavo il portiere. Ognuno ha il suo modo di tirare. Io non ero così freddo e preferivo guardare la palla. È un pregio in più far gol su rigore. Napoli-Lazio. Un turno di riposo in più per i partenopei? Avere una giornata in più conta a questi livelli. Per fortuna della Lazio il morale sarà sicuramente alto dopo la vittoria in Russia».