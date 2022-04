Costacurta: «Lazio, bene Romagnoli ma terrei Acerbi. Su Immobile...»

Alessandro Costacurta, ex difensore, ha consigliato la Lazio sul mercato: ok l’arrivo di Romagnoli ma Acerbi resta fondamentale

Intervistato da Il Messaggero, Alessandro Costacurta ha parlato in questi termini della Lazio del presente e del futuro:

«Era questa la Lazio che mi aspettavo? Devo dire di no, sia per quanto fatto vedere dopo le buone stagioni passate e sia perché ho un’ampia stima di Sarri. Il gioco bene o male c’è sempre stato, ma quando prendi così tanti gol bisogna rivalutare le cose».

ACERBI- ROMAGNOLI – «Guardi, mi innamorai di Romagnoli ai tempi della Roma e pensavo potesse diventare il più forte difensore italiano di questi anni. Non è andata così, ma continuo a pensare che sia a un livello tra il buono e l’ottimo. Perciò se mi chiede cosa ne penso di una possibile coppia Acerbi-Romagnoli alla Lazio le rispondo magari ad averceli tutti e due».

IMMOBILE – «Semplice da marcare ai miei tempi? Insomma. Però penso che sarebbe più facile affrontarlo in Nazionale. Ciro lo conosco ed è una persona eccezionale. Però io devo valutare il rendimento sia con il club che con l’Italia. Quella maglia so quanto pesa e tanti giocatori forti come Ciro in passato hanno avuto problemi a indossarla, come Mancini. Cosa deciderà? Non deve lasciarla. Deve sdoganare questo problema, perché ormai lo è e non possiamo nasconderlo».