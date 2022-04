Costacurta: «Sarri pensava di vincere in Europa con la Juve, Mourinho...»

Alessandro Costacurta, storico ex difensore del Milan, ha parlato dei due allenatori della Capitale, Sarri e Mourinho

Alessandro Costacurta, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato in questi termini di Sarri e Mourinho:

«Sarri ha avuto la possibilità di allenare la squadra di riferimento della Serie A e forse ha anche accarezzato l’idea di poter vincere la Champions League al momento della sua firma alla Juve. Per Mou era andato perso il suo appeal in Premier, mentre sapeva che qui lo avrebbero accolto in festa».

