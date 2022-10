Stadio Flaminio, Cochi: «La capienza può essere di 40mila posti. Palla a Lotito»

Alessandro Cochi, ex Delegato del Sindaco allo Sport, è tornato a parlare del progetto dello stadio Flaminio: palla a Lotito

Intervenuto a Radiosei, Alessandro Cochi ha parlato così dello stadio Flaminio:

«I nuovi rilievi circa la tematica stadio Flaminio riguardano l’ultimatum dell’Assessore Onorato e quanto emerso dalla Commissione di ieri, ossia un progetto ben definito che darebbe il via alla capienza di 40mila posti. La Lazio non ha dato seguito per il momento alla richiesta di informazioni di fine agosto. E’ la proprietà che deve presentare un progetto che vada al vaglio in Conferenza dei Servizi. Sarebbe importante sfruttare anche il clima positivo che riguarda il progetto Roma-Pietralata».