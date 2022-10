Stadio Flaminio, Cochi «C’è una grossa novità, ecco quale»

Alessandro Cochi, ex Delegato di Roma Capitale per lo Sport della giunta Alemanno, ha parlato dello Stadio Flaminio

Intervenuto ai microfoni de l’Agenzia Dire, Alessandro Cochi, ex Delegato di Roma Capitale per lo Sport della giunta Alemanno, ha parlato così della situazione relativa allo Stadio Flaminio:

«In commissione Sport si è riscoperto uno studio di fattibilità fermo da anni a Risorse per Roma che da tempo indico di andare a vedere per chi voglia davvero studiare e presentare qualcosa di concreto. La dirigente amministrativa del Dipartimento Sport (e lei già ex Urbanistica nella passata consiliatura) ha negato che Cassa Depositi e Prestiti con ICS abbia un progetto concreto attualmente sull’area. Si tratterebbe di una ipotesi progettuale con tanto di brochure ma non un vero e proprio progetto di fattibilità, cosa ovviamente diversa. Rimane il famoso studio delle Università con le Fondazioni e la supervisione dei Nervi, ma anche questa cosa un po’ vecchia».