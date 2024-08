Alcaraz Lazio, tentativo in EXTREMIS: ora è ASSALTO al centrocampista. Lotito pensa a questa OFFERTA: le ultime

Alcaraz Lazio, tentativo in extremis per il centrocampista argentino: adesso è assalto a lui per rinforzare il reparto. Le ultime

Come spiega l’edizione di Repubblica Roma in edicola quest’oggi, il calciomercato Lazio ha puntato Carlos Alcaraz come primo obiettivo per rinforzare il reparto di centrocampo, nonostante la forte concorrenza del Flamengo.

Il giocatore argentino viene valutato sui 15 milioni di euro, ma un mese fa il Southampton sembrava disposto a farlo partire con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sarà ancora così? Un tentativo il club capitolino proverà a farlo.