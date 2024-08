Alcaraz Lazio, Fabiani ha già l’ACCORDO con l’entourage! Ora l’ASSALTO al Southampton: si pensa a questa STRATEGIA

Alcaraz Lazio, Fabiani avrebbe già l’accordo con l’entourage del giocatore: assalto al Southampton per portarlo nella Capitale

Come spiegato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il calciomercato Lazio avrebbe scelto Carlos Alcaraz come nuovo profilo per rinforzare il centrocampo, vista la grande duttilità del giocatore argentino, che in mezzo può anche ricoprire più ruoli.

L’ex Juve avrebbe già l’accordo economico con il club capitolino, che punta ora a strapparlo al Southampton vista la concorrenza del Flamengo. L’intenzione è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe anche diventare obbligo a certe condizioni.