Alcaraz Lazio, i biancocelesti HANNO RICHIESTO il prestito: TUTTI i dettagli sulla trattativa per il centrocampista

Come riportato da Fabrizio Romano, la Lazio ha chiesto in prestito Alcaraz al Southampton. Il centrocampista con molta probabilità lascerà la squadra inglese in questa sessione di calciomercato.

I biancocelesti, però, nono sono l’unica società interessata. Infatti, anche il Flamengo a presentato un’offerta. Quella del club brasiliano, però, è a titolo definitivo. La decisione finale sarà presa la prossima settimana.