Zaccheroni: «La regola delle cinque sostituzioni ha migliorato il calcio»

Alberto Zaccheroni, ex allenatore della Lazio, ha sottolineato come la regola delle cinque sostituzioni abbiano migliorato il calcio

Alberto Zaccheroni, ex tecnico della Lazio, intervistato dall’ANSA ha dichiarato:

«Regola delle cinque sostituzioni? Ha cambiato in meglio il gioco, un modo intelligente per evitare gli effetti della stanchezza. Ora riusciamo ad avere una qualità superiore fino alla fine. L’Olanda ha messo in campo due centrocampisti, giocatori con molta qualità che hanno cambiato la partita e il primo ha anche segnato un gol nel recupero. In quanto tifosi, amiamo il bel calcio e in questi Mondiali vediamo un bel calcio per 90 minuti».