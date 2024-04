Gilardino a DAZN: «Subita la qualità della Lazio. Sulla nostra prestazione dico questo»

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha analizzato la sconfitta contro la Lazio nell’immediato post-partita: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Genoa-Lazio, Alberto Gilardino ha dichiarato:

PAROLE – «Dobbiamo essere soddisfatti del primo tempo per come l’abbiamo giocata anche se per le occasioni create potevamo fare di più per andare in vantaggio. Nel primo tempo ci siamo difesi molto bene, nella ripresa siamo calati a livello di energia considerando che abbiamo giocato tre giorni fa. La squadra ha subito oltre l’aspetto fisico e mentale anche le qualità che ha la Lazio. C’è rammarico perché finito il primo tempo c’erano i presupposti per mettere in difficoltà la Lazio».