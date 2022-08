Abbate: «Acerbi ad un passo dall'Inter. Reguilon...»

Alberto Abbate, famoso giornalista, ha fatto il punto sul mercato della Lazio: le sue parole su Acerbi e Reguilon

Intervenuto a Radiosei, Alberto Abbate ha dichiarato:

«E’ vero che ci sono anche altre piste, ma credo che nelle prossime ore andrà in porto il passaggio di Acerbi all’Inter. Continuo ad avere delle titubanze sul fatto che il famoso principio della deroga all’ingresso di un giocatore prima della cessione di un altro possa valere anche per Reguilon. Tra l’agente Kia ed il Tottenham è tutto fatto, le basi della trattativa sono impostate, Sarri è in pressing, bisogna sperare che anche questa volta faccia breccia su Lotito. Per ora il presidente tentenna, ritiene il mercato chiuso, non ha ancora fatto la telefonata che possa definire tutto. Lo spiraglio lo tengo sempre più aperto, credo che l’opera di convincimento anche questa volta possa entrare nel vivo».