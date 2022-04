Albertini ricorda: «Nel '99 fu la Lazio a perdere lo scudetto...»

Il presidente del settore tecnico della FIGC Albertini ha ricordato quanto avvenuto nello scudetto 1999, vinto dal Milan sulla Lazio

Demetrio Albertini, attuale presidente del settore tecnico della FIGC ed ex Milan e Lazio, in una intervista a Calciomercato.com ha ricordato quanto avvenuto nella stagione ’98-’99 quando i rossoneri vinsero lo scudetto superando al fotofinish i biancocelesti.

IL RICORDO – «Chi vince il campionato? Non sono scaramantico, ma non mi piace fare pronostici soprattutto in questo finale di stagione. Sono tutte finali, sarà una partita sbagliata da una squadra a determinare lo scudetto per un’altra. Finora vedo delle analogie tra questo Milan e quello campione d’Italia nel 1999, quando fu la Lazio a perdere lo scudetto e noi bravi ad approfittarne: speriamo nello stesso lieto fine».