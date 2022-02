Albertini ricorda la Coppa Italia del 2004: «Lazio di grande valore, Mancini fu fondamentale»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’e biancoceleste Albertini è tornato sulla Coppa Italia vinta con la Lazio nel 2004

Demetrio Albertini, ex centrocampista della Lazio, in una intervista al Corriere dello Sport è tornato sulla Coppa Italia vinta nel 2004 in biancoceleste contro la Juve.

IL RICORDO – «Quella Lazio era di grande valore. In più il lavoro svolto da mister Mancini fu fondamentale. Dopo la vittoria, come riconoscimento, regalai dei sigari a tutti i miei compagni squadra. Che festa negli spogliatoi di Torino».