Albania, Hysaj: «I tifosi sono il nostro punto di forza. Contro l'Italia...»

Elseid Hysaj ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Armenia. Le sue dichiarazioni.

TIFOSI – «Con l’Italia lo stadio era pieno perché qui la Nazionale italiana ha tanti tifosi, ma siamo consapevoli che i tifosi non ci hanno mai abbandonato. Ci hanno sostenuto e ci sono stati vicini e ci hanno sostenuto ovunque abbiamo giocato, non solo in Albania. Sono tra i nostri punti di forza e devo ringraziarli molto, quindi dobbiamo vincere contro l’Armenia anche per i tifosi, per chiudere quest’anno con una vittoria».

ARMENIA – «Dobbiamo vincere perché abbiamo avuto un anno difficile. Una vittoria ci aiuterebbe a dimenticare le difficoltà di quest’anno, perché abbiamo avuto alti e bassi. Credo che tutti lo vogliamo e lotteremo tutti per uscire con successo da quest’ultima sfida. Andiamo in ogni partita solo per vincere, proprio come abbiamo fatto contro l’Italia. Dobbiamo dare il massimo e vogliamo solo la vittoria contro l’Armenia».