Al-Khelaifi: «Superlega? Non nasci grande club, diventi un grande club»

Al-Khelaifi punge: «Superlega? Certi club hanno paura della competizione». Le dichiarazioni del presidente del PSG e dell’ECA

Intervenuto in videoconferenza al Football Talks, evento organizzato dalla Federazione portoghese, Al-Khelaifi è tornato a parlare anche di Superlega alla vigilia del match contro la Juve.

AL-KHELAIFI – «Potete chiamarla Superlega, io la chiamo non-Superlega. Il calcio ha bisogno di essere sviluppato in un modo che rispetti piccoli, medi e grandi club, così come i tifosi… Alcuni club non vogliono che le società medie diventino grandi, sono impauriti dalla competizione… L’ecosistema calcio è più grande di due o tre club. Il messaggio è stato inviato, nessuno può rompere l’ecosistema calcio. Io e i miei colleghi all’ECA siamo fortemente contrari alla Superlega».

CHAMPIONS 2024 – «Format Champions 2024 è già un successo ancor prima di iniziare. Le vendite televisive globali lo dimostrano. I club di piccole e medie dimensioni sognano la Champions League. Non nasci grande club, diventi un grande club. Non esiste un gruppo chiuso per le big».