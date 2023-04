Akpa-Akpro non recupera: le formazioni ufficiali di Cremonese – Empoli

Problemi per il giocatore di proprietà della Lazio, che salta la sfida di campionato

Non recupera Akpa-Akpro per il match tra Cremonese ed Empoli in programma alle 18:30. Il centrocampista in prestito dalla Lazio, non è stato inserito da Zanetti nella formazione titolare e non siederà neanche in panchina.

Vediamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Pickel, Castagnetti, Meitè; Galdames, Tsadjout, Dessers.

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Piccoli, Caputo.