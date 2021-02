Il centrocampista della Lazio Jean-Daniel Akpa-Akpro ha voluto festeggiare la vittoria contro la Sampdoria sul suo profilo Instagram

Altri tre punti importantissimi per la Lazio in questa stagione. La squadra allenata da Simone Inzaghi, infatti, ieri ha vinto per 1-0 in casa contro la Sampdoria, grazie al gol di Luis Alberto: la corsa Champions è ancora aperta.

In campo ieri anche Jean-Daniel Akpa-Akpro, subentrato nel secondo tempo per dare man forte alla mediana. Oggi, il centrocampista ivoriano ha voluto festeggiare la vittoria sui social. «+3p» ha scritto il giocatore sul proprio profilo Instagram. Martedì ci sarà un altro impegno fondamentale e chissà che il suo aiuto non torni utile alla Lazio, come nella prima partita di questa Champions League.