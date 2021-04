Akpa Akpro: «Abbiamo vinto per Inzaghi. Ora dobbiamo dare tutto»

La Lazio ha vinto in casa del Verona in una gara non semplice. Akpa Akpro è stato uno dei protagonisti: ecco le sue parole

Akpa Akpro, al termine della gara contro il Verona, è intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio:

RUOLO DI QUINTO – «Era una partita difficile, perchè il Verona è una buona squadra che gioca uomo contro uomo. Come quinto è stato difficile un po’ all’inizio, poi mi sono abituato perchè la squadra mi ha aiutato. Nel secondo tempo ero un po’ stanco, avevo preso una botta. Ho dato tutto per la squadra. Abbiamo fatto una grande gara, dando tutto. Gran gol quello di Caicedo, ma alla fine siamo contenti per quello di Sergej, meritavamo la vittoria».

MISTER – «Abbiamo esultato con Inzaghi, abbiamo vinto per lui perchè è un momento difficile per la sua famiglia. Gli abbiamo chiesto due giorni liberi, ma ha detto che non si può… (ride,ndr)».

RUSH CAMPIONATO – «Tutte le partite sono difficili, dobbiamo dare tutto. Sarà un mese importante se vogliamo arrivare davanti come lo scorso anno».