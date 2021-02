Akpa Akpro convince tutti: la società gli ritocca l’ingaggio

La società premia Akpa Akpro con il ritocco dell’ingaggio. Il giocatore è diventato sempre più importante per mister Inzaghi

Quella di Akpa Akpro è una storia bella, una di quelle che solo il calcio sa regalare. L’ivoriano – con lavoro e disciplina – sta sfruttando l’esperienza alla Lazio come un trampolino per rilanciarsi nel mondo del pallone: è stato protagonista col Tolosa, poi la sua carriera ha seguito una parabola discendente, prima della rinascita in biancoceleste.

Il giocatore è ormai una certezza per Inzaghi – che lo lancia a gara in corso o dal pimo minuto per sostituire Luis Alberto o Milinkovic – e la società ha deciso di premiarlo col ritocco dell’ingaggio, pur mantenendo la scadenza del contratto al 2024. Come si legge sul Corriere dello Sport.