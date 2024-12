Ajax Lazio, tre diffidati tra i biancocelesti: a rischio per la Real Sociedad

Ajax Lazio con tre diffidati tra le fila biancocelesti. In caso di ammonizione salterebbero il prossimo turno di Europa League

Alle ore 21:00 andrà in scena la sfida tra Ajax e Lazio. Tra le fila dei biancocelesti ci sono tre calciatori diffidati. Si tratta di Gigot, Pellegrini e Zaccagni. In caso di cartellino giallo salterebbero il prossimo turno di Europa League in programma giovedì 23 gennaio contro la Real Sociedad.

Tra questi partiranno con ogni probabilità dal primo minuto sia Gigot che Pellegrini. Mentre al posto di Zaccagni sulla sinistra agirà Pedro.