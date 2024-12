Ajax Lazio, i biancocelesti vogliono conservare la testa della classifica come nella stagione di Eriksson: i dettagli

Ajax Lazio, l’avvio della squadra di Baroni in Europa League è stato quest’anno incredibile

La partita di questa sera della Lazio contro l’Ajax può permettere alla squadra di Baroni di conservare la testa del girone in caso di vittoria, inoltre come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio ha vinto 4 delle prime 5 gare fin qui in Europa League.

Solo nel 1997-1998 i biancocelesti hanno vinto 5 delle prime 6 gare nelle grandi competizioni europee. In quel caso era la Coppa Uefa e l’allenatore era Sven-Göran Eriksson.