AIA, un minuto di silenzio su tutti i campi in memoria di Daniele De Santis

La FIGC ha disposto un minuto di silenzio, su proposta del Presidente AIA, per ricordare Daniele De Santis

La tragica scomparsa di Daniele De Santis, arbitro di Serie C, ha sconvolto il mondo del calcio. Per ricordare il giovane, ucciso in dinamiche ancora da accertare, sarà rispettato un minuto di silenzio su tutti i campi d’Italia.

Il momento di raccoglimento, come si legge sul sito ufficiale dell’AIA, ci sarà già questa sera per la gara Monopoli-Modena di Coppa Italia: gara che il trentenne avrebbe amministrato in qualità di IV Uomo. Inoltre, tutti gli arbitri indosseranno il lutto al braccio, in rmemoria del collega.