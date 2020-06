Il calciomercato della Lazio coinvolgerà anche il Settore Giovanile: Rovaldo Ahmetaj è il talento vicino ai biancocelesti

La Lazio è a lavoro e non solo per la prima squadra. Rivoluzionato l’organigramma del settore giovanile, è il momento di pensare al calciomercato. Uno dei primi nomi fatti in ottica Under 16 è quello di Rovaldo Ahmetaj: giovane talento dell’Accademia Calcio Roma.

Come riportato dalla Gazzetta Regionale, il ragazzo si è messo in mostra con 8 reti siglate nella porzione giocata del campionato Under 16 Elite.