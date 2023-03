Agresti: «La Lazio gioca un calcio gradevole mentre la Roma...»

Agresti, il giornalista a pochi giorni dalla vittoria della Lazio nel derby analizza lo stile di gioco delle due romane

Ai microfoni di Radio Radio ha parlato il giornalista Agresti, il quale analizza lo stile di gioco di Lazio e Roma, ecco le sue parole

PAROLE – La Roma dovrebbe stare più in alto in classifica. La Lazio gioca un calcio gradevole e ha un’identità di squadra. Alla Roma questo non succede mai. I giallorossi hanno una squadra forte, poche squadre possono permettersi di avere in panchina Matic. La media punti di Mourinho è più bassa di quella di Fonseca