Agresti: «Già emergenza sulle fasce, con Marusic out Fares deve giocarle tutte»

Stefano Agresti ha parlato a RadioRadioLoSport del momento Lazio.

Il noto giornalista Stefano Agresti ha parlato ai microfoni di RadioRadio nel corso di RadioRadioLoSport, trasmissione radiofonica condotta da Ilario Di Giovambattista, per fare il punto sulla situazione di emergenza della Lazio.

«Credo che la situazione sia molto chiara. Hoedt domani farà le visite ma non è pronto, Ramos si è fatto di nuovo male, è un giocatore fisicamente inaffidabile, Radu è rotto almeno un mese, Vavro ieri ha giocato con la Slovacchia ma non mi sembra godere della fiducia dell’allenatore. Ad oggi la Lazio ha solo Acerbi e non credo cambierà modulo, più facile che adatti Parolo. La cosa preoccupante è sulle fasce. Lazzari a destra non ha cambi, a sinistra con Marusic fuori 3 settimane c’è solo Fares, che non ha mai fatto un allenamento con la palla con la SPAL e dovrà giocarle tutte senza sostituti. Lukaku è partito, Lulic è out, sulla sinistra il problema c’è, la rosa è già corta».