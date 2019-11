Agostinelli: «Luis Alberto trequartista? Porta più qualità davanti…»

Andrea Agostinelli ha parlato del momento in casa Lazio

Andrea Agostinelli, ex Lazio, ha parlato della situazione in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto ai microfoni di Radiosei.

POSSIBILI CAMBI DI RUOLO – «Luis Alberto trequartista? Si perde nel palleggio ma acquista davanti, in assoluto anche come trama non cambia molto perché lo spagnolo potrebbe comunque abbassarsi e comunque qualcun’altro si alternerà con lui in questo senso. La Lazio costruisce alla grande nella metà campo avversaria, non ha un costruttore di gioco nella propria. Senza Correa la Lazio perderebbe molto, con lo spagnolo e Immobile trio che girava a mille ma Inzaghi troverà una soluzione. Jony mezzala? Lo vedo bene, mi sembra una collocazione adatta alle sue caratteristiche. Se dovesse giocare lo spagnolo in mediana allora vorrebbe dire aver perso Berisha».