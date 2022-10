Agostinelli: «Lazio pericolosissima e con un'impronta precisa. Milinkovic...»

Andrea Agostinelli, ex giocatore della Lazio, ha commentato il momento dei biancocelesti: le sue parole

Andre Agostinelli, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato il momento della Lazio:

MILINKOVIC – «Il ragazzo sta dimostrando di volerci stare in questa città. Io ci credo che possa rimanere a vita alla Lazio. Uno come Berardi lo ha fatto col Sassuolo e ha avuto opportunità ma è sempre rimasto. È molto sereno e tranquillo, Lotito non ha mai venduto i pezzi importanti».

SARRI E MOURINHO – «Sarri ha dato un’impronta decisa. La Lazio è pericolosissima quest’anno. Io nella classifica dei migliori tecnici ci metterei l’Atalanta, che ha perso giocatori importanti e cambiato la propria idea di gioco, facendo comunque risultati».