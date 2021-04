Agostinelli: «Inzaghi resterà, mi aspetto una ripartenza da zero»

Andrea Agostinelli, ex giocatore della Lazio, ha parlato del possibile rinnovo di Simone Inzaghi e del futuro dei biancocelesti

Torna a parlare del futuro della Lazio e del possibile rinnovo di Simone Inzaghi l’ex giocatore biancoceleste Andrea Agostinelli. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio si è soffermato in particolare sulla firma del tecnico: ecco le sue dichiarazioni.

SUL RINNOVO DI INZAGHI – «Sono ormai anni che Inzaghi è nella Lazio, ed è una bandiera. Il mio pensiero è che dopo quattro anni di prima squadra della Lazio, sia giunto il momento di cambiare o l’allenatore o un po’ di giocatori: per il prossimo anno ci vorrà una nuova pitturata alla casa, servono stimoli nuovi, i titolari degli ultimi anni devono sentire pressione e chi ha giocato poco non deve sentirsi escluso. Visto che Simone penso resterà, mi aspetto quasi una ripartenza da zero».

SUL MERCATO – «Qualche top player sacrificabile? Uno ce l’avrei, pur sapendo che è un grande giocatore: Milinkovic-Savic, da cui puoi monetizzare più degli altri. Se vuoi rifare la squadra, devi perdere uno di questi».

