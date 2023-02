Agostinelli analizza Napoli Lazio: le sue dichiarazioni

Agostinelli, doppio ex di Napoli e Lazio, ha analizzato la prossima sfida del Maradona, in programma venerdì alle 20:45

Intervistato da Radio CRC, Agostinelli ha analizzato la prossima sfida di campionato tra Napoli e Lazio:

«Lazio e Atalanta sono due partite impegnative per il Napoli, ma permettetemi di dire che decide il Napoli. Se gioca come ha giocato sempre, è dura per le due concorrenti. Quando il Napoli vincerà aritmeticamente lo scudetto? Guardo la classifica ma non penso a quante ne mancano. Sicuramente non arriverà all’ultima giornata, ma un mese e mezzo prima. Io credo che il Napoli stia attaccando i 100 punti, per me nello spogliatoio non si parla più dello scudetto, ma dei 100 punti anche se non te lo diranno mai. Al di là di questo campionato io sono assolutamente convinto che questo può essere l’inizio di un lustro, potrebbe aprire un ciclo perché è una squadra giovane».