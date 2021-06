Agnelli: «La Superlega un grido d’allarme, non un colpo di stato»

Conferenza stampa Agnelli: le parole del presidente della Juve a margine dell’addio di Fabio Paratici, sulla Superlega e non solo

Andrea Agnelli era presente con Fabio Paratici nella conferenza stampa d’addio dell’ex direttore bianconero. Queste le parole del numero uno del club.

«La Superlega non è mai stato un colpo di stato, ma un grido d’allarme. La condizione principale che questo progetto portava è che da subito i club han cercato collaborazione con l’Uefa, trovando opposizione da parte di essa. Queste dichiarazioni arroganti hanno esercitato indebite pressioni in alcuni. Conoscendo l’Uefa, so che non tutti la pensano così. Il desiderio di dialogo con Uefa e Fifa è immutato. Gli stakeholder del calcio affermano che questo modello va cambiato: Juventus, Real Madrid e Barcellona sono determinate a raggiungere una riforma delle competizioni. Sono tre temi importanti, ma ai quali oggi non intenderei rispondere a nessuna domanda».