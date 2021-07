Agnelli, frecciata a Sarri: «Nessuna vittoria alla Juve è scontata»

Durante la presentazione di Max Allegri come nuovo allenatore della Juve, Andrea Agnelli ha lanciato una frecciata a Sarri

Max Allegri torna alla Juventus dopo due anni dalla separazione, intervallata dalle parentesi Sarri e Pirlo. Proprio l’attuale tecnico della Lazio si era tolto dei sassolini dalle scarpe in occasione dell’intervista con Alfredo Pedullà: «Lo Scudetto dell’anno scorso è stato festeggiato poco, come se fosse scontato. Hanno esultato di più per un quarto posto».

Durante la conferenza stampa di presentazione di Allegri è intervenuto il presidente bianconero Andrea Agnelli, lanciando una frecciatina a Sarri: «Vincere non è facile, da quando seguo la Juve nessuna vittoria è stata scontata»