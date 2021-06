L’agente di Nahitan Nandez ha parlato del futuro del suo assistito. Il giocatore sembra sempre più lontano dal Cagliari

Bentancur, agente di Nahitan Nandez, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di LUFC Fan Zone, un canale podcast che si occupa del Leeds United, squadra inglese in prima linea per il giocatore. Le sue parole.

PROMESSA – «Il presidente del Cagliari ha promesso a Nahitan che se avesse aiutato la squadra a evitare la retrocessione lo avrebbe aiutato a trasferirsi in un club più grande. Ci sono due grandi squadre interessate in Italia, ma crediamo nella Premier come nostra prima opzione».