Immobile, parla l’agente: «Ciro è felice alla Lazio, non ha rimpianti»

Immobile, l’agente del bomber della Lazio ha parlato del futuro del numero 17 al centro di molte voci di mercato

Già da qualche tempo Ciro Immobile è finito del mirino di molti club sia in Italia che all’estero. Il bomber biancoceleste ha però un lungo contratto con la Lazio che di certo non ha nessuna intenzione di lasciar andare il giocatore. Il suo agente, Marco Sommella, ha parlato del futuro del numero 17 ai microfoni di Radio Sportiva.

«Vogliamo tutti che Ciro batta il record di gol di Higuain, poi di Rolex ne regalerebbe anche due a tutti i compagni di squadra, non solo a Luis Alberto. Quando Ciro ha avuto fiducia, mi riferisco a Juventus Primavera, Pescara e Torino, ha sempre fatto bene. All’estero si è trovato in due esperienze sfortunate. A Dortmund si era appena concluso il ciclo Klopp, a Siviglia invece ci furono delle incomprensioni tra direttore sportivo e allenatore. Il futuro? Immobile ha un contratto lungo con la Lazio e lì sta benissimo. Per farlo muovere serve una squadra che bussi alla sua porta e a quella dei biancocelesti. In passato ci fu qualcosa, ma il presidente ha voluto far muro e il tempo lo ha ripagato. Ciro è felice della scelta fatta, non ha rimpianti».