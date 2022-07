Agente Casale: «Nicolò voleva la Lazio, ringrazio il Verona. Sul Monza...»

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Nicolò Casale, ha parlato dell’arrivo del suo assistito alla Lazio

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Nicolò Casale, ha parlato dell’arrivo del suo assistito alla Lazio. Le parole del procuratore a Hellas Live.

TRATTATIVA – «È stata una trattativa molto lunga e difficile. Ringrazio l’Hellas Verona per la collaborazione che ha mostrato in questi giorni nell’operazione che ha portato Casale alla Lazo. Una menzione particolare al presidente Setti, persona molto disponibile nell’accontentare il ragazzo che voleva fortemente la Lazio. Il Verona aveva un’offerta economica più importante dal Monza, ma alla fine il club gialloblù ha accettato le richieste di Lotito. Un grazie anche al ds Marroccu per la pazienza che ha avuto con me in questi dieci giorni: anche lui è stato uno dei grandi artefici di questa trattativa».