Galliani vince il premio Scopigno-Pulici: le sue dichiarazioni

Adriano Galliani, AD del Monza, ha vinto il premio Scopigno-Pulici per la stagione 2021-2022: le parole dirigente

Adriano Galliani, AD del Monza, ha vinto il premio Scopigno-Pulici (ex Lazio) per la stagione 2021-2022, culminata con la prima storica promozione del club brianzolo in Serie A. Di seguito le dichiarazioni di Fabrizio Formichetti, presidente dell’Asd Scopigno Cup, e dello stesso Galliani:

«Il riconoscimento non va solo alla strepitosa carriera, ricordando che Adriano Galliani è il dirigente con più trofei in bacheca, ma anche alla sua nuova avventura con AC Monza, portato grazie alla passione e alla competenza in Serie A, per la prima volta nella sua storia».

«Questo premio mi onora per la sua importanza e mi commuove anche per quella che è stata la mia personale vicinanza a Felice Pulici, oltre che per la stima per Manlio Scopigno».