Adriano Bacconi a CALCIONEWS24.COM: «Baroni? ECCO qual è per lui la parola chiave». Le parole del allenatore

Con Adriano Bacconi, allenatore e preparatore atletico professionista, Ceo di MathandSport, intervistato da Calcionews24.com si è parlato così anche del tema Lazio.

Mi incuriosisce un allenatore di cui si parla poco e che rappresenta comunque una novità: Marco Baroni alla Lazio. Che va in una squadra che ha smembrato il suo gruppo storico per ripartire. E che al Verona ha compiuto una vera impresa visto come a gennaio gli avevano smembrato la squadra.

Marco lo conosco personalmente, abbiamo fatto insieme il corso di Coverciano. É un ragazzo di buonsenso. Non dà un gioco super offensivo alla squadra, è uno pragmatico. Avrà il vantaggio di guidare una squadra che non deve vincere per forza, si può permettere anche delle battute a vuoto e non ha le pressioni che può avere l’allenatore della Juve, del Milan o dell’Inter. Un bell’aiuto per ambientarsi bene, avrà più tempo rispetto a quello che possono avere altri allenatori.

É una buona scelta?

Sì, è una buona scelta. Non di marketing, per essere chiari. Mi ricorda quando Lotito prese Simone Inzaghi. Un allenatore, se vogliamo definirlo così, “aziendalista”. A Verona, Baroni ha saputo adattarsi alle esigenze della società. Non si è mai lamentato del fatto che gli abbiano venduto i giocatori migliori e ha allenato quelli che aveva con grande professionalità. La parola chiave per lui è adattabilità.

