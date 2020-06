Calciomercato Lazio, nuova concorrente per Adolfo Gaich

Si allunga la lista delle pretendenti per Adolfo Gaich del San Lorenzo: la Lazio dovrà competere anche con il Leeds

Ormai da anni la Lazio ha in mente l’idea di portare a Roma Adolfo Gaich, ma al momento non c’è ancora riuscita.

In questo momento Tare sembrerebbe intenzionato a non aspettare ulteriormente, solo che le pretendenti per accaparrarsi il gioiello argentino classe ’99 sono tante: dopo l’aggiunta dell’Inter, come riportato da Leeds United, anche gli inglesi del Leeds sarebbero interessati all’acquisto dell’attaccante. Vedremo chi avrà la meglio.